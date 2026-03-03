Carlos Herrera Descalzi sobre desabastecimiento de GNV: esto dijo el exministro

En horas de la tarde del lunes 2 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció un desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV), producto de una fuga registrada en la estación de válvulas ubicada en el KP 43 del sistema de transporte, en Cusco. Al respecto, el exministro del sector, Carlos Herrera Descalzi, se pronunció sobre la situación.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Herrera Descalzi señaló que este problema, que afecta a miles de conductores no solo en Lima sino en todo el país, podría generar un incremento en las tarifas eléctricas en los próximos días.

“Del gas natural depende el sector residencial y vehicular. En el residencial son dos millones de personas, mientras que en el vehicular son más de 300 mil vehículos (…) El gas será sustituido por diésel y, en efecto, los precios de la electricidad subirán. La electricidad producida con gas cuesta cerca de 30 dólares y, cuando se utilice diésel, estará por encima de los 200 dólares”, declaró.

CONSEJO AL MINEM

Tras el comunicado del Minem, en el que se precisa que el plazo estimado para reparar las válvulas dañadas sería de aproximadamente dos semanas, Carlos Herrera Descalzi exhortó a la entidad a acelerar los trabajos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. “Lo que se podría hacer es acelerar la reparación y reducir el plazo de 14 días”, sostuvo.