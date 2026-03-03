Caos por el gas: Ica se queda sin GNV y Cusco entra en alerta tras fuga y deflagración en Camisea

El suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) ha entrado en una fase crítica en varias regiones del país. La emergencia se originó tras una rotura en la tubería de la transportadora de gas en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, lo que ha generado una escasez que podría prolongarse hasta el 14 de marzo.

Abastecimiento mediante cisternas en Cusco

El abastecimiento de los grifos en Cusco se realiza mediante camiones cisterna. En la ciudad imperial solo existen dos estaciones de GNV (en los distritos de San Sebastián y San Jerónimo), atendiendo a una flota reducida de entre 2 mil y 3 mil vehículos.

Por el momento, el precio en Cusco se mantiene estable en S/2.40 por metro cúbico, y aunque todavía hay reservas, existe un creciente temor entre los taxistas de que el combustible se agote en los próximos días si no se repara la infraestructura en Megantoni.

Grifos vacíos y transporte paralizado en Ica

En la región Ica, la situación es de desabastecimiento total. En distritos como La Tinguiña, los grifos lucen carteles con el mensaje "No hay GNV" tras agotarse las reservas el mediodía del lunes. El impacto es severo dado que el transporte público en Ica depende casi exclusivamente de mototaxis, colectivos y taxis, muchos de los cuales han dejado de circular, disminuyendo notablemente la afluencia de vehículos en las calles.

Trabajadoras de las estaciones de servicio comentaron que ayer intentaron racionar el combustible dando "un poquito a cada carro para que lleguen a su destino", pero hoy no cuentan con dicho recurso.