Deslizamientos destruyen cultivos en Cajamarca y dejan familias damnificadas en Pasco

Un fuerte derrumbe se registró en el sector La Conga Catalca, ubicado en el distrito de Lajas, en Cajamarca. Tras las persistentes lluvias, un cerro completo colapsó y se deslizó hacia la parte baja de la comunidad. El alud cubrió más de un kilómetro de sembríos y pastos, generando una gran preocupación entre los agricultores de la zona.

Afortunadamente, no se han reportado víctimas mortales ni heridos, aunque las pérdidas económicas son cuantiosas y el temor de los pobladores persiste ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

Huaico en Oxapampa

En el distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa, en Pasco, tres familias quedaron damnificadas luego de que un huaico descendiera de los cerros durante la noche del último viernes. El deslizamiento de lodo y piedras sorprendió a los pobladores al promediar las 10:30 p. m., cuando se disponían a descansar.

Con ayuda de palas y herramientas, los residentes trabajaron durante la mañana para retirar el lodo acumulado dentro de sus viviendas. Los afectados han solicitado la presencia de las autoridades para remover los escombros de los caminos y campos de cultivo inundados.

Inundaciones en Áncash

La situación también es crítica en la región Áncash, específicamente en Pallasca, donde las intensas lluvias convirtieron las principales calles en ríos. La fuerza de la corriente obligó a los ciudadanos a refugiarse en sus viviendas para evitar ser arrastrados por el agua.