Cae 'Loco Dany': menor detonó explosivo en licorería de Trujillo por S/100

Luego de un mes de los atentados simultáneos contra dos locales de la licorería "Tabaco y Ron", en Trujillo, agentes de la Divincri Este lograron la captura de un adolescente de 17 años implicado en los ataques. El menor, identificado con el alias de "Loco Dany", estaría vinculado a la organización criminal "Los Pulpos".

La intervención se realizó durante la madrugada del último viernes mientras el adolescente se desplazaba en una mototaxi. Tras ser detenido, el menor confesó su participación directa en las detonaciones contra los establecimientos ubicados en el distrito de Víctor Larco.

Según contó, fue contactado por un sujeto conocido como alias "Peluca", quien le ordenó cometer el atentado y recibió un pago de S/100. Asimismo, señaló que participó en el hecho junto a otros jóvenes.

Material incautado y situación legal

Al momento de la captura, la policía encontró en posesión del menor cartuchos de arma de fuego y una bolsa con emulsiones explosivas de alto riesgo. Ante las autoridades, el menor manifestó estar arrepentido de sus acciones.

"Me siento arrepentido... sé que podía causar daños a la sociedad", dijo. Cabe resaltar, que el adolescente fue trasladado a la sede de la Divincri en Trujillo para continuar con las diligencias correspondientes de ley.