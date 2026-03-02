Edificio de cinco pisos es construido sobre el cauce de una torrentera en Arequipa

Una edificio de cinco niveles ha sido construido sobre el cauce de una torrentera. El inmueble se encuentra en el cruce de los distritos de Cayma y Cerro Colorado, muy cerca de la avenida Ejército, en Arequipa.

Según los residentes, la vivienda funciona como un hotel desde hace aproximadamente 20 a 30 años y se sostiene sobre la torrentera que desemboca en el sector de Chullo, la misma que recientemente provocó daños en el distrito de Yanahuara.

La estructura consta de cinco pisos, tres niveles hechos con cemento y los otros dos superiores de material prefabricado. Actualmente, se observa que el agua de la torrentera, que incluye aguas servidas y de desagüe, pasa por debajo de la base del edificio.

Riesgos estructurales y falta de respuesta

El paso de huaicos ha dejado ventanas destrozadas y una gran acumulación de rocas, piedras, troncos y madera que han golpeado la base de la casa. Incluso, se observa que los ocupantes han intentado reforzar algunas partes con ladrillos y cemento ante la fuerza del agua, que ha llegado a alcanzar niveles cercanos al techo de la primera planta.

Alerta por el Niño Costero

Pese a que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha pronosticado ausencia de lluvias hasta el 5 de marzo, se espera que posteriormente se retomen las precipitaciones relacionadas con el Fenómeno de El Niño Costero.