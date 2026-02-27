Huaral: intervienen a menor de edad tras provocar incendio con explosivo en negocio

La creciente participación de adolescentes en hechos vinculados a la criminalidad vuelve a encender las alertas en Lima Provincias. Un menor de edad fue intervenido tras ser sorprendido provocando un incendio en un negocio, en un caso que estaría relacionado con redes de extorsión.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad

El incidente ocurrió alrededor de las 9:05 de la noche en un negocio de venta de repuestos ubicado en la ciudad de Huaral. Según las imágenes de videovigilancia, el adolescente —vestido con polera y gorra negra— observó reiteradamente a su alrededor antes de encender lo que sería una bomba casera en el frontis del establecimiento comercial.

Tras activar el artefacto incendiario, el menor huyó rápidamente del lugar mientras las llamas comenzaban a expandirse. La rápida alerta permitió que agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) iniciaran una persecución por varias cuadras, logrando intervenirlo en flagrancia delictiva.

Policía advierte captación de menores por bandas criminales

Antes de ser trasladado a la comisaría, el adolescente fue llevado nuevamente al negocio afectado, donde aún se evidenciaban los daños ocasionados por el incendio. El jefe de la Región Policial Lima Norte, general Manuel Farías, señaló que el menor habría sido reclutado por organizaciones criminales para ejecutar actos extorsivos contra emprendedores locales.

De acuerdo con la autoridad policial, las bandas delictivas estarían utilizando a menores de edad para evitar sanciones penales severas, una modalidad que viene incrementándose en diversos puntos del país y que genera preocupación por el impacto en la seguridad ciudadana y la protección de pequeños empresarios en Huaral.