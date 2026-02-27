Emergencia en el norte: Intensas lluvias inundan las calles de Tumbes

La región de Tumbes enfrenta una situación crítica debido a las lluvias torrenciales que han superado las 11 horas de duración continua, provocando inundaciones severas en calles, viviendas y colegios.

Las vías principales y plazas del centro de Tumbes, así como zonas cercanas al Malecón y al Río Tumbes, registran acumulaciones críticas de agua que dificultan el tránsito de peatones y vehículos.

Calles inundadas

Producto de las intensas lluvias, el Río Tumbes alcanzó el nivel de alerta roja, con un caudal superior a los 1000 m³/s, lo que provocó desbordes y daños en cultivos de arroz y plátano.

Cabe señalar que, el Gobierno ha declarado el Estado de Emergencia en diversos distritos de las provincias de Tumbes y Zarumilla por peligro inminente ante las precipitaciones.

El Senamhi y el Indeci mantienen avisos de corto plazo ante la posibilidad de nuevas lluvias extremas y activación de quebradas en el norte del país