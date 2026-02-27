Huacho: sicario asesina a dos personas frente a licorería y deja un herido tras feroz ataque

La violencia criminal vuelve a golpear a la provincia de Huaura. Un nuevo caso de sicariato registrado en Huacho ha generado alarma entre los vecinos, luego de que un sujeto armado disparara contra un grupo de jóvenes que conversaba frente a una licorería.

Ataque armado quedó registrado por cámaras de seguridad

El atentado ocurrió alrededor de las 10:15 de la noche en los exteriores de una licorería ubicada en el sector Los Pinos, en Huacho. Según las imágenes de videovigilancia, siete jóvenes permanecían conversando en la vía pública cuando una motocicleta se acercó repentinamente al lugar y descendió un sujeto armado.

Sin mediar palabra, el atacante caminó hacia el grupo y abrió fuego en repetidas ocasiones, generando pánico entre los presentes que intentaron huir para salvar sus vidas. Sin embargo, tres personas fueron alcanzadas por los disparos y quedaron gravemente heridas sobre el pavimento mientras los responsables escapaban con rumbo desconocido.

Víctimas fueron trasladadas al hospital, pero dos murieron

Tras el ataque, vecinos y testigos auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Huacho. Pese a los esfuerzos médicos, dos de las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas de bala, mientras que una tercera persona permanece bajo atención especializada.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena del crimen para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades realizan operativos en distintos puntos de Huacho para identificar y capturar a los responsables de este presunto caso de sicariato que incrementa la preocupación por la inseguridad ciudadana en la región Lima Provincias.