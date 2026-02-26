Alerta en Perú: detectan más de 2,000 puntos críticos por inundaciones y huaicos

Producto de los constantes fenómenos naturales que se registran en el país, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) reveló cuáles son las zonas más vulnerables.

En medio de los persistentes episodios de lluvias en diversas regiones del Perú, el Ingemmet informó que ha identificado 2,186 puntos críticos expuestos a inundaciones, huaicos y deslizamientos, lo que incrementa el riesgo para miles de familias.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, el ingeniero Segundo Núñez, especialista en peligros geológicos, precisó que cualquier ciudadano puede acceder a la página web de la institución para revisar los reportes actualizados. Asimismo, destacó que el trabajo se realiza de manera articulada con otras entidades del Estado.

“Se pueden encontrar todos los reportes de las zonas críticas. Esto lo elaboramos en base a la información que nos proporciona el Senamhi (…) A partir de ello emitimos los informes correspondientes (…) Estos reportes se actualizan periódicamente”, explicó.

CHOSICA EN ALERTA POR LLUVIAS

Ante las constantes precipitaciones, Chosica es una de las zonas que se mantiene en alerta. Las autoridades han colocado sacos de arena para contener el avance del agua y prevenir posibles desbordes que afecten a la población.