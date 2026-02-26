Capturan a implicados en asalto a empresario que había retirado casi S/4 millones en Cusco

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos personas que estarían presuntamente implicadas en el asalto millonario contra un empresario minero, en el sector Horacio Zevallos de la Vía de Evitamiento, en Cusco.

Según el informe policial, el empresario habría retirado horas antes del Banco de Crédito del Cusco la suma de S/3 millones 900 mil y 720 mil dólares. Simultáneamente, la víctima transportaba 45 kilos de oro y 15 kilos de oro amalgamado.

El empresario fue interceptado por dos camionetas y durante el atraco se produjeron disparos que dejaron como saldo dos personas heridas identificadas como Mauro Huamán Curasi (42) y un menor de edad.

Banda tendría más de 10 integrantes

El general Virgilio Velásquez Hurtado informó que los delincuentes serían entre 10 a 12 integrantes. Las primeras diligencias indican que los asaltantes procederían de diversas regiones, incluyendo Puno, Puerto Maldonado e Ica.

Detenidos e investigación sobre procedencia

Tras un operativo, la policía logró detener a dos de los sospechosos. El general Velásquez señaló que, si bien el afectado sería un empresario dedicado a la minería en Madre de Dios, debe sustentar el origen legal de los bienes.

"Estamos invocando al agraviado para que sustente la procedencia tanto del dinero como también del oro... hasta el momento mantiene cierta reserva", precisó el jefe policial mientras continúan las diligencias para capturar al resto de la banda.