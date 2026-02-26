Fiscalía investiga caída de helicóptero de la FAP que dejó 15 muertos en Arequipa

La Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar por un plazo de 60 días para determinar las causas del accidente de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ocurrido en la región Arequipa.

Tras culminar las diligencias de reconocimiento e identificación en la Morgue Central de Arequipa, los restos de las 15 víctimas fueron entregados a sus familiares. La aeronave fue hallada en una zona de difícil acceso, lo que motivó la constitución inmediata de las autoridades fiscales en el lugar tras recibir el reporte del hallazgo.

La fiscal adjunta provincial de Caravelí, Yolanda Martínez Ríos, detalló que el helicóptero seguía la ruta Pisco-Chala con destino final a La Joya. El objetivo del traslado era iniciar, el pasado lunes 23 de febrero, acciones de apoyo ante las inundaciones que afectan la zona sur del país.

Menores de edad a bordo

Uno de los puntos más cuestionados ha sido la presencia de civiles y menores de edad en una aeronave militar. Al respecto, la fiscal Martínez confirmó que entre los fallecidos se encuentran siete menores de edad, todos familiares de miembros de la FAP.

Normativa FAP y peritaje en curso

Según Martínez, la institución contaría con una normativa que permite el apoyo familiar en estos traslados, así como el traslado de heridos o urgencias de terceros. "Nos indicaron que tienen una normativa; esa normativa nos la tienen que hacer llegar", precisó la magistrada. Peritos de criminalística ya han recogido evidencias en la zona del impacto para determinar si el siniestro fue por una falla humana o por factores climáticos.