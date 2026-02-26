Policía es detenido por presunta implicación en la desaparición de una suboficial en Áncash

En Áncash, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al suboficial José Villafaña Arteaga por su presunta implicación en la desaparición de la suboficial de segunda Marleni Martha Rucana Silvestre. La joven de 27 años, fue vista por última vez el sábado 21 de febrero de 2026 en Huaraz.

Cámaras de seguridad captaron a Marleni Rucana abordando una camioneta, propiedad del detenido, tras salir de su centro de labores en la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente en Paltay.

Estaba de servicio cuando desapareció

Según contó la hermana de la suboficial, se encontraba de servicio cuando desapareció. Por su parte, la mamá de la joven desaparecida contó que conocía a José Villafany y que, tras su intervención, le contó que trasladó a su hija hasta otro punto de la ciudad, pero luego no supo más de ella.

La familia señaló que el último contacto fue un mensaje de WhatsApp la noche del último sábado

Cabe señalar que, investigaciones continúan a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras la familia exige que la búsqueda se intensifique para dar con el paradero de la agente.