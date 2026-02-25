ANIN revela que el Fenómeno de El Niño golpearía a las regiones en marzo

Ante los estragos que vienen dejando las lluvias en diversas regiones del país, como Arequipa y Piura, el vocero de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Miguel Yamasaki, brindó detalles sobre las acciones que viene realizando la entidad frente a estos fenómenos naturales.

En declaraciones a Buenos Días Perú, Yamasaki señaló que la ANIN no guarda relación institucional con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios (ARCC). No obstante, precisó que la entidad debe continuar con los proyectos que fueron establecidos meses atrás.

“La Autoridad Nacional de Infraestructura no es una continuidad de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Somos una entidad nueva que se creó en 2023, pero que empezó a operar en 2024. Recibimos por encargo la cartera de inversiones del ARCC (…) Las obras las hemos recibido para administrarlas; no hemos firmado ningún contrato”, explicó.

SE VIENEN SEMANAS COMPLICADAS

De acuerdo con Miguel Yamasaki y los estudios realizados hasta el momento, las próximas semanas serían complicadas para las regiones afectadas por las lluvias, ya que se prevé la llegada de un Fenómeno de El Niño de fuerte intensidad en marzo.