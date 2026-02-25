Rescatan a empresario secuestrado por sujetos vestidos de policías en Cajabamba

Un empresario fue rescatado con vida por la Policía Nacional tras permanecer secuestrado en un búnker subterráneo. El rapto se produjo en la localidad de Cajabamba, en Cajamarca, pero habría posibles nexos de la víctima con la región La Libertad, donde registra su domicilio.

Sujetos vestidos con uniforme de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) ingresaron a la fuerza a la propiedad de la víctima. Tras reducirlo, se lo llevaron con rumbo desconocido a bordo de una camioneta.

Los secuestradores se comunicaron con la familia a través de mensajes de WhatsApp exigiendo el pago de 7 millones de dólares para liberarlo con vida. Tras un arduo trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional ubicaron al empresario.

Rescate de empresario

El hombre conocido como "Muky", fue encontrado en un búnker subterráneo donde permanecía oculto. Durante el operativo de rescate, las autoridades confirmaron que la víctima se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones ni cortes visibles.

Perfil de la víctima

El empresario es una figura reconocida en el norte del país por sus diversas inversiones. Según sus redes sociales, el hombre es propietario de un hotel en Cajabamba y está ligado a la pelea de gallos. Asimismo, información policial señala que también tendría vínculos con la minería.