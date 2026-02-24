Arequipa: suben a cuatro los fallecidos por huaicos y lluvias que golpean la ciudad

La ciudad de Arequipa enfrenta uno de los episodios más críticos de la temporada de lluvias. El número de víctimas por huaicos se elevó a cuatro, en medio de daños estructurales, viviendas comprometidas y pedidos urgentes de ayuda por parte de la población.

Torrentera de Chullo genera mayor riesgo

Una de las zonas más afectadas es la torrentera de Chullo, cuyo nacimiento se ubica en la parte alta del distrito de Cayma. Allí se observa que la fuerza del agua ha destruido parte del cauce natural, dejando al menos cinco viviendas en peligro de colapso.

Llama la atención que el canal, que tendría cerca de 20 metros de ancho en su origen, se reduzca a solo cuatro o cinco metros a la altura del distrito de Yanahuara, lo que habría contribuido al desborde del agua y a los daños registrados en la ciudad.

Senamhi alerta que lluvias continuarán

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias persistirán hasta fin de mes con intensidad de moderada a fuerte. Por ello, las autoridades han recomendado a las familias que viven cerca del cauce de Chullo retirarse de la zona, ya que los inmuebles presentan estructuras debilitadas y podrían colapsar.

Mientras tanto, ciudadanos afectados han hecho un llamado a las autoridades tras la muerte de cuatro personas por los huaicos. Señalan que la visita de ministros realizada el día anterior fue breve y que aún no se han iniciado trabajos urgentes de limpieza en calles ni en los cauces dañados.