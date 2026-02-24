Huancayo: hoy entierran restos de policía que murió al intentar rescatar a perro en el río Rímac

Envuelto en el pabellón nacional, el cuerpo del rescatista PNP Patrick Ospina llegó el último lunes 23 de febrero a su natal Huancayo, donde fue recibido por una emotiva ceremonia en la comisaría del distrito.

Familiares, compañeros de trabajo y ciudadanos se reunieron para rendir homenaje al joven policía que perdió la vida el pasado fin de semana al intentar rescatar a un perro atrapado en el río Rímac. Durante el acto, se guardó un minuto de silencio y se entregaron reconocimientos póstumos a sus seres queridos.

La abuela de Patrick Ospina recordó la vocación de servicio de su nieto y su amor por los animales. "Los señores policías han hecho la búsqueda y estamos esperando la llegada de mi nieto. Era mi nieto mayor que estaba ahí trabajando por su servicio. Era bien servicial, le gustaba cocinar, atender a la familia, sus animalitos también, sus perritos. Dios le encantaba bastante", expresó la mujer muy conmovida.

Animalistas destacan su valentía

A lo largo del día, diversos grupos de defensores de animales llegaron hasta la comisaría para expresar su apoyo a la familia y recordar la loable acción del suboficial. "La verdad muy pocas personas hacen algo por los animales. Para nosotros es doloroso saber que por salvar a un animalito se ha muerto. Damos nuestra condolencia a toda la familia y que Dios les dé bastante valor porque su hijo ha sido un gran héroe", manifestaron.

Último adiós en Pucará y entierro

Tras los actos simbólicos en la comisaría, los restos de Patrick Ospina fueron trasladados al distrito de Pucará, donde se realizó su velatorio. Este martes 24 de febrero se llevará a cabo una ceremonia privada en la que sus familiares le darán el último adiós al joven policía.