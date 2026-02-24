Tormentas, inundaciones y huaicos afectan balneario de Máncora

Máncora se encuentra en completo caos debido a que las recientes tormentas, inundaciones y huaicos han golpeado el balneario provocando serios daños en viviendas y vías en los últimos dos días.

La avenida Panamericana ha colapsado una parte del lado de derecho en dirección de Tumbes a Lima. Los daños también han afectado el acceso de Las Pozitas, una zona hotelera muy concurrida del balneario más emblemático del norte.

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna ayuda por parte de los ministros en esta ciudad, mientras que los ciudadanos esperan pronta ayuda por la seria afectación tanto en sus predios como en las principales vías.

Presupuesto de S/18 mil

En diálogo con Buenos Días Perú, el alcalde de Máncora, Manuel Cruz Aguilar, señaló que el presupuesto asignado para estos desastres son de S/18 mil por ser una jurisdicción pequeña e indicó que pedirá un crédito suplementario debido a la gravedad de los daños.

Alcalde habla sobre acciones preventivas

Señaló que como medida preventiva para mitigar el impacto de las precipitaciones, ha comprado maquinaria y ha mejorado drenes; sin embargo, resaltó algunas deficiencias de gestiones anteriores y falta de presupuesto.