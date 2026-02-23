No hay pase en la Panamericana Sur: conductores varados en el kilómetro 330

Unidades no pueden avanzar debido a las lluvias que se registran en el sur del país.

Producto de las lluvias constantes que se vienen registrando en diversas regiones, decenas de vehículos han quedado varados en el kilómetro 330 de la Panamericana Sur, cerca de la entrada del distrito de Ocucaje, en Ica, tras registrarse dos nuevos huaicos en la zona.

Un equipo de Buenos Días Perú recorrió el lugar y constató que las unidades permanecen paralizadas desde la madrugada de este lunes 23 de febrero, lo que ha afectado el traslado de pasajeros que buscaban llegar a sus centros de trabajo o visitar a sus familiares.

HOMBRE TRASLADA CUERPO EN SU AUTO

En medio del desorden vehicular, un hombre fue captado trasladando el cuerpo de una persona en el interior de su vehículo, situación que generó preocupación entre los conductores. A este escenario se suma la ausencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), que debería desplegarse para controlar el tránsito y brindar apoyo a los afectados.

Ante la incertidumbre por no saber cuándo podrán continuar su viaje, algunos pobladores han comenzado a vender desayunos a los conductores varados, ofreciendo bebidas calientes y panes para quienes permanecen horas detenidos en la carretera.