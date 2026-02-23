¡Perú bajo el agua! Lluvias y huaicos golpean Arequipa, Piura y Tumbes

Mientras en Lima los ciudadanos enfrentan episodios de altas temperaturas, en diversas zonas del interior del país los pobladores atraviesan momentos complicados debido a las constantes lluvias y huaicos que se vienen registrando, lo que está generando cuantiosas pérdidas materiales.

REGIONES AFECTADAS POR EL FENÓMENO NATURAL

Una de las zonas más golpeadas es Arequipa, donde calles y viviendas se encuentran completamente inundadas por el agua y el lodo. Esta situación ha provocado que decenas de familias permanezcan en alerta dentro de sus casas, temiendo que las precipitaciones continúen y agraven el escenario.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Buenos Días Perú en la ciudad, se pudo constatar que personal municipal ejecuta trabajos de limpieza; sin embargo, los vecinos exigen el despliegue de maquinaria pesada para acelerar la remoción de escombros y lodo acumulado.

Arequipa no es la única región afectada por las lluvias. Situaciones similares se registran en Tumbes y Piura, donde varias calles permanecen anegadas y los ciudadanos solicitan la pronta intervención de las autoridades ante el riesgo de nuevos desbordes.