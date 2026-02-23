Buenos Días Perú

23/02/2026

¡Perú bajo el agua! Lluvias y huaicos golpean Arequipa, Piura y Tumbes

Ciudadanos exigen la presencia de las autoridades para poder limpiar las calles.

Mientras en Lima los ciudadanos enfrentan episodios de altas temperaturas, en diversas zonas del interior del país los pobladores atraviesan momentos complicados debido a las constantes lluvias y huaicos que se vienen registrando, lo que está generando cuantiosas pérdidas materiales.

REGIONES AFECTADAS POR EL FENÓMENO NATURAL

Una de las zonas más golpeadas es Arequipa, donde calles y viviendas se encuentran completamente inundadas por el agua y el lodo. Esta situación ha provocado que decenas de familias permanezcan en alerta dentro de sus casas, temiendo que las precipitaciones continúen y agraven el escenario.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Buenos Días Perú en la ciudad, se pudo constatar que personal municipal ejecuta trabajos de limpieza; sin embargo, los vecinos exigen el despliegue de maquinaria pesada para acelerar la remoción de escombros y lodo acumulado.

Arequipa no es la única región afectada por las lluvias. Situaciones similares se registran en Tumbes y Piura, donde varias calles permanecen anegadas y los ciudadanos solicitan la pronta intervención de las autoridades ante el riesgo de nuevos desbordes.


