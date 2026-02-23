Hallan helicóptero FAP Mi-17 y confirman fallecimiento de las 15 personas a bordo

La tragedia aérea enluta al país. La Fuerza Aérea del Perú (FAP) confirmó el hallazgo de los restos del helicóptero Mi-17 que desapareció el domingo 22 de febrero cuando cubría la ruta Pisco–Chala (Arequipa). En el lugar fueron encontrados sin vida los 15 ocupantes: cuatro tripulantes y once pasajeros, entre ellos siete menores de edad.

Hallazgo en zona de difícil acceso en Caravelí

De acuerdo con el comunicado oficial, la pérdida de contacto radial se produjo alrededor de las 4:30 p.m. mientras la aeronave realizaba una misión programada. Tras intensificar las labores de búsqueda, equipos de rescate localizaron los restos a unos siete kilómetros del sector Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, región Arequipa.

El operativo incluyó el despliegue de medios aéreos de respuesta rápida, patrullas de fuerzas especiales terrestres y apoyo de la Policía Nacional del Perú. La ruta Pisco–Chala atraviesa extensas zonas costeras y desérticas, lo que dificultó las tareas de rastreo en una geografía compleja del sur peruano.

Misión humanitaria y activación del sistema SAR

La FAP precisó que el helicóptero Mi-17 cumplía labores de búsqueda y rescate, apoyo ante inundaciones y desbordes en Arequipa, además de respaldo a entrenamientos de cadetes en el curso de paracaidismo. Tras confirmarse la interrupción de comunicaciones, se activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), siguiendo los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes.

La aeronave era pilotada por el Mayor FAP Sergio Paucar Centurión y el Alférez FAP Luis Huertas Cárcamo. Completaba la tripulación el Suboficial de Primera Kamila Anchajuri Jove y el Suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huaman. Con los once pasajeros, el total de ocupantes ascendía a quince personas.

Investigación en curso y apoyo a las familias

El alto mando de la FAP expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y confirmó la activación inmediata de la Junta de Investigación de Accidentes, que determinará las causas exactas del siniestro. Asimismo, la institución señaló que mantiene contacto directo con los deudos para brindar acompañamiento y soporte institucional.

En su pronunciamiento oficial, la Fuerza Aérea exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a evitar la difusión de información no confirmada, en medio de una emergencia que ha generado conmoción nacional y repercusión en el ámbito militar y civil.