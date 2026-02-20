Cámaras Gesell en Perú: herramienta clave con graves fallas

Se han destinado cerca de 108 salas; sin embargo, el 47% presenta algún tipo de observación.

Ante los constantes casos de violencia sexual, se conoció que, en los últimos cuatro años, alrededor de 21 mil menores de edad han sido víctimas en nuestro país; sin embargo, no han recibido una respuesta efectiva de las autoridades.

De acuerdo con los datos compartidos por Infobae, los menores no han tenido acceso a la denominada cámara Gesell, un espacio clave para los investigadores, quienes buscan esclarecer los hechos y obtener pruebas periciales.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE USA?

En declaraciones, el doctor en ciencia forense Danny Humpire aseguró que estos ambientes ayudan a que los menores que fueron abusados por un adulto puedan relatar los momentos difíciles que vivieron con su agresor.

“Es un ambiente especializado, utilizado principalmente en el sistema de justicia para entrevistar a niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delito, especialmente en casos de violencia o abuso sexual”, manifestó Humpire.

Por su parte, la psicóloga Marvi Beingolea resaltó la importancia de la cámara Gesell y señaló que los especialistas necesitan conocer los detalles del hecho traumático que vivieron los menores.

PROBLEMAS DE LAS CÁMARAS GESELL EN EL PERÚ

Aunque se sabe que en el Perú se han destinado alrededor de 108 salas de cámara Gesell, el 47% presenta problemas, lo que impide su uso y limita la atención a las víctimas de agresión o violación sexual.