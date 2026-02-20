Trujillo: Capturan a alias 'Hueso' presunto responsable del ataque a una discoteca

En Trujillo, agentes de la Policía Nacional del Perú capturó a Andy Yefri López, conocido como alias “Hueso”, presunto autor intelectual del atentado con explosivos contra la discoteca Luxor en esa ciudad.

Alias “Hueso” fue detenido en el distrito de Florencia de Mora tras un operativo de seguimiento por parte de la División de Inteligencia de la PNP.

Según las investigaciones preliminares, el intervenido mantendría nexos directos con la organización criminal "Los Pulpos", operando bajo la coordinación de un sujeto apodado "Andy".

Tenía material explosivo en su poder

Al momento de su detención, se le halló material explosivo y municiones, los cuales están siendo sometidos a peritaje.

El día del atentado a la discoteca capturaron a dos sujetos, los que sindicaron a alias “Hueso”, como una de las personas que facilitaba los explosivos, las mechas y directivas, por encargo de un cabecilla

Cabe señalar que, el atentado contra la discoteca Luxor ocurrió el 24 de enero de 2024, coincidiendo con la visita del ministro del Interior a la ciudad de Trujillo.