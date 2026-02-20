Huancayo: Así se vive el paro regional que exige presupuesto para la Carretera Central

En Huancayo se vive el segundo día de paro regional para exigir la asignación de presupuesto para la Carretera Central, durante las protestas los manifestantes indican que este proyecto beneficiaría a más de once millones de peruanos.

Las movilizaciones se iniciaron en el distrito de El Tambo y avanzaron hacia el centro de la ciudad, con punto de concentración en la plaza Huamanmarca.

Segundo día de protestas

La paralización ha sido acatada principalmente por trabajadores del Gobierno Regional de Junín y de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quienes realizaron movilizaciones hacia el centro.

En marco de esta situación, en La Oroya manifestantes bloquearon la Carretera Central en sectores como San Miguel y Curipata. De igual forma, durante la madrugada se restringió el paso en las vías.

Cabe señalar que, los manifestantes reclaman la asignación de 1,200 millones de soles para iniciar las obras físicas este año, denunciando que solo se destinaron 190 millones.

