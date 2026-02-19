Se activan quebradas y ríos incrementa su caudal en Piura

Las intensas lluvias en la sierra de Piura han provocado la activación de quebradas y un aumento significativo en el caudal del río del mismo nombre. El río Piura ha incrementado su caudal, y se prevé que la tendencia continúe en las próximas horas.

La acumulación de maleza en el cauce y la quebrada de Serrán generan peligro, afectando el tránsito y la infraestructura en zonas como Morropón y Lancones, requiriendo auxilio comunitario.

Calles inundadas por lluvias

De igual forma, se reportan inundaciones en calles y viviendas en debido a lluvias de moderada a extrema intensidad, en zonas como Huancabamba.

Cabe señalar que, para estos días, Senamhi advierte lluvias de moderada a extrema intensidad, elevando el riesgo de inundaciones, desbordes y deslizamientos en la zona.

También se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante el aumento del nivel del agua y los riesgos de inundaciones.