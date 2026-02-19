Jonathan Cárdenas: "El cambio a alerta de Niño Costero significa que la probabilidad de evolución es muy alta"

Las lluvias que se vienen registrando en los últimos días, ya han dejado estragos en Lima y varias provincias del país. Ante ello, el ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas resaltó en entrevista con Buenos Días Perú, que el Enfen cambió el sistema de alerta a "alerta del Niño Costero" el pasado 13 de febrero, lo que indica una alta probabilidad de evolución del fenómeno.

"En vigilancia es que estamos viendo variables que podrían llevarnos a una condición del Niño Costero, pero cuando lo pones en alerta es que la probabilidad de que siga evolucionando es muy alta", explicó. El calentamiento del mar podría persistir hasta noviembre de este año, extendiendo las condiciones cálidas y lluviosas.

Además advirtió que el calentamiento del mar afectará diversos sectores productivos como la agricultura, la pesca y la generación de energía hidroeléctrica, debido al incremento de caudales y las condiciones anómalas del mar peruano. "Lo que estamos viendo ahora es bueno parte de este ciclo de lluvias, pero tiene algunos ingredientes adicionales que están asociados, en este caso, al calentamiento del mar", aseveró.

Regiones del norte y sur serían las más afectadas

Cárdenas señaló que las zonas más golpeadas serán Tumbes, Piura y Lambayeque en el norte, aunque también se han registrado episodios en Ica, como ocurrió por El Niño de 1997-1998, 2017 y 2023. "Vamos a empezar con lluvias muy intensas en el norte. También estamos teniendo activación de quebradas propias de estas condiciones", agregó el especialista, quien advirtió que este fenómeno se podría tal como en los patrones observados en años anteriores.

Desborde del río Ica

Cabe resaltar, que el desborde del río Ica ha causado estragos en zonas agrícolas y viviendas, generando zozobra en la población urbana. Aunque el nivel del río descendió en el puente Grau, durante la noche alcanzó un caudal de 200 m³ por segundo. En el distrito de Ocucaje, aproximadamente 90 hectáreas han sido arrasadas por deslizamientos y huaicos. En el distrito de Yauca, específicamente en el caserío de Tingue, aún se evalúan los daños en cultivos y viviendas afectadas.

Tramos de la Panamericana Sur interrumpidos

Tres tramos de la carretera Panamericana Sur permanecen interrumpidos o restringidos debido a las emergencias. En el kilómetro 337, sector de Ocucaje, el tráfico está totalmente interrumpido, mientras que en los kilómetros 366 y 368, pertenecientes a la provincia de Palpa, el tránsito se encuentra restringido.