Tacna: largas colas y desmayos en puesto fronterizo por nuevo control biométrico

La Superintendencia Nacional de Migraciones inició el lunes 16 de febrero el enrolamiento de datos biométricos en el complejo fronterizo Santa Rosa de Tacna, medida que busca reforzar la seguridad mediante la verificación de huellas y fotografías.

Sin embargo, en su tercer día de aplicación, Panamericana Televisión constató largas colas de viajeros que esperan varias horas para completar el trámite, evidenciando problemas de previsión y capacidad operativa frente al alto flujo de personas que cruzan la frontera con Chile.

Desmayos y molestias por espera bajo el sol

Durante el primer día de implementación se registraron desmayos debido a que los turistas permanecieron largas horas expuestos al sol. Aunque el Gobierno Regional de Tacna instaló carpas y entregó agua y abanicos para mitigar el calor, las incomodidades persisten. Las colas se dividen en dos sectores: uno para el control de la PDI chilena y otro para las autoridades peruanas, lo que incrementa el tiempo de espera para los viajeros.

Turistas confían en que proceso mejorará

Pese a las molestias, algunos visitantes reconocen los beneficios futuros del sistema. "El control es un poco lento por lo biométrico, pero después facilita mucho. La segunda o tercera vez uno pone el dedo índice solamente", señaló un entrevistado. Otros manifestaron desconocer el funcionamiento del nuevo registro, como una turista chilena que indicó "Pensé que era solo para peruanos. No sé si nosotros podemos ocupar el biométrico".

Flujo migratorio supera el medio millón de chilenos al año

Cabe resaltar, que cifras de Migraciones indican que durante 2025, el 65% de turistas chilenos que ingresaron al Perú lo hicieron a través del complejo Santa Rosa de Tacna, equivalente a 500 mil visitantes.