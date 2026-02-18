Acusan a policía de asesinar a chofer en Ayacucho: población ataca comisaría

Un incidente sangriento en la provincia de Churcampa, Ayacucho, ha provocado la indignación de la población local. Un chófer de la zona perdió la vida tras un operativo realizado por la policía antidrogas, en el que uno de los agentes disparó contra el vehículo que conducía.

Según las primeras investigaciones, un efectivo policial es acusado de asesinar al chófer tras una intervención fallida. La noticia ha caldeado los ánimos, y la comunidad exige justicia por la muerte del conductor, lo que ha generado una creciente tensión.

El ataque a la comisaría y la protesta de la población

La indignación de los vecinos de Churcampa fue tal que, al enterarse del ataque y la acusación contra la policía, un grupo de ciudadanos decidió atacar la comisaría local. El ataque a las instalaciones policiales refleja la furia de una comunidad que no se siente representada ni protegida por las autoridades. A medida que las tensiones aumentaban, se realizaron protestas en la zona exigiendo una respuesta inmediata y el castigo para el responsable del asesinato del chófer.

Investigación y detenciones

Como resultado de los hechos, seis efectivos policiales fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades para su investigación. De ellos, uno está señalado como el responsable directo del asesinato. Las autoridades locales, incluidos fiscales y la Policía Nacional, han iniciado una investigación formal para esclarecer los hechos, mientras que los seis detenidos pasarán a la región de Ayacucho, donde continuarán los procedimientos legales.

La detención de los agentes ha desatado aún más controversia, ya que la población cuestiona la falta de documentación adecuada para realizar el operativo, lo que contribuyó a la desconfianza en la actuación de la policía.