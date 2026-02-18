Explosión en base del Ejército en Pisco deja siete soldados heridos y un desaparecido

Siete soldados heridos fue el saldo de la violenta explosión en el cuartel El Polvorín del Ejército, ubicado en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco. Los afectados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios.

La explosión fue seguida de un incendio que provocó que varias personas quedaran heridas. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía, los bomberos, ambulancias y la Cruz Roja, apoyando a los heridos para poder trasladarlos a los centros de salud.

Cuatro militares fueron llevados a Lima por la gravedad de sus heridas, mientras que tres se encuentran internados en el Hospital San Juan de Dios en Pisco. Además, se reporta una persona desaparecida, identificada como Erick Ochoa Candela, y su familia pide su búsqueda.

Búsqueda en curso

Según información preliminar, se estaban trasladando granadas y, en ese accionar, se produjo el accidente que generó una onda expansiva alcanzando a varios militares que estaban en el local, en el valle de Pisco, cerca de los cerros, donde se suelen realizar pruebas con detonaciones.