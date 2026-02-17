Figura de Nayib Bukele desfila en carnaval de Cajamarca y presidente de El Salvador reacciona en redes

El carnaval de Sucre, en la provincia de Celendín, en Cajamarca, volvió a captar la atención nacional e internacional tras la aparición de un momo inspirado en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La figura de gran tamaño desfiló por las calles del distrito conocido como "La sucursal del carnaval cajamarquino" el pasado 14 de febrero, como parte de la tradicional salida del momo. Vecinos y artistas del barrio San Isidro fueron los encargados de elaborar la pieza, destacada por el detallado trabajo en cabeza y vestuario.

Viralización en redes y reacción de mandatario

La creatividad de la celebración en Cajamarca trascendió el ámbito local y se viralizó en redes sociales, donde imágenes y videos del personaje circularon ampliamente generando diversas reacciones.

En medio de la difusión, el propio presidente Bukele reaccionó desde su cuenta oficial con un breve mensaje. "Perú", comentario que intensificó el debate en redes sociales y amplió la repercusión internacional del evento.

Figura de Trump en carnaval

Cabe resaltar, que junto a la figura de Bukele, también desfiló una representación del presidente estadounidense Donald Trump, reafirmando la vigencia de esta expresión popular del "carnaval shilico".