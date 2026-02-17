Intervienen a 3 menores extranjeros por pintas en muro inca: llegaron a Cusco por misión de estudio

Lamentable. Tres menores de edad de nacionalidad estadounidense fueron intervenidos por la policía, por realizar pintas en una pared y parte de un muro inca, a solo unos metros de la Plaza Mayor de Cusco.

Se trata de dos menores de 16 años y uno de 15 años, quienes se encontraban hospedados en un local muy cerca del lugar de los hechos. Ellos realizaron las pintas con spray color rojo afectando el patrimonio cultural.

Menores realizaban misión de estudio

El jefe de la Región Policial de Cusco, general Virgilio Velásquez, informó que los menores de edad fueron intervenidos tras el hecho y detalló que habían llegado a la ciudad imperial para realizar una misión de estudio.

Menor descompensado y posible investigación

Uno de los menores de edad sufrió una descompensación al percatarse que habría afectado el patrimonio y fue trasladado hasta una clínica local. Hasta el momento, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco no se ha pronunciado, pero iniciaría investigación por presunto daño al patrimonio.