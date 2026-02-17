¡Piura bajo el agua! Calles inundadas por las constantes lluvias

En medio de las altas temperaturas que afectan a varias regiones de la costa peruana, los ciudadanos de Piura están viviendo momentos difíciles debido a las intensas lluvias que se han registrado, provocando inundaciones en las calles.

Ante esta situación, un equipo de Buenos Días Perú realizó un recorrido por diferentes zonas de la ciudad y constató que los vehículos enfrentan serias dificultades para transitar con normalidad por las autopistas, además de los problemas que los vecinos tienen para salir de sus casas.

OTROS LUGARES AFECTADOS EN PIURA

Este fenómeno climatológico no solo ha afectado a Piura, sino también a otros distritos de la región, como Chulucanas y Morropón, donde los ciudadanos se han visto obligados a adaptarse para sobrevivir a las lluvias, que podrían extenderse por varias semanas más.

AREQUIPA EN LA MISMA SITUACIÓN

No solo las lluvias afectan al norte del Perú; otras regiones de la costa del país también enfrentan las mismas dificultades. Los pobladores de Arequipa están viviendo una situación similar. Como resultado, un bus interprovincial que transitaba por la autopista de la ciudad quedó varado debido a las fuertes lluvias.