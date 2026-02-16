ENFEN activa alerta por posible ‘Niño costero’: norte del Perú sería el más afectado

Por medio de un pronunciamiento, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) activó el estado de alerta ante la posible llegada del ‘Niño costero’. Ante esta situación, el vocero de la entidad, Luis Vásquez Espinoza, brindó detalles en Buenos Días Perú sobre el panorama, el cual podría iniciar en menos de tres semanas.

En declaraciones, el ingeniero Vásquez señaló que, de acuerdo con los estudios realizados, las consecuencias no serían graves. “Se ha estimado que será de magnitud débil hasta mayo y posiblemente en julio pase a una magnitud moderada”, explicó.

ZONAS QUE SE VERÍAN AFECTADAS

Al ser consultado sobre las zonas que se verían perjudicadas con el ‘Niño costero’, el vocero del ENFEN precisó que las regiones ubicadas al norte del Perú serían las más golpeadas. “El impacto es a nivel nacional; sin embargo, la zona más afectada será el norte del país por las precipitaciones (…) No se descarta la presencia de lluvias torrenciales en algún momento”.

Finalmente, el ingeniero Luis Vásquez hizo un llamado a la ciudadanía a revisar el comunicado emitido por la institución para conocer en detalle en qué consiste la posible llegada del ‘Niño costero’. Además, recordó que el pronunciamiento ha sido replicado por las instituciones que forman parte del organismo.