Tingo Marìa: madre busca a su hijo desde hace 10 meses tras hallar sin vida al padre

Una madre vive una angustiante búsqueda desde hace 10 meses luego de la desaparición de su pequeño hijo en Tingo María, región Huánuco. El caso se volvió más dramático cuando el padre del menor fue hallado sin vida días después en un río, mientras que hasta hoy no existen pistas claras sobre el paradero del niño.

Madre denuncia falta de apoyo en la búsqueda

La progenitora, quien también cuida a una bebé de un año y seis meses, aseguró que ha viajado por diversas ciudades con la esperanza de encontrar alguna pista. Según relató, la desaparición ocurrió después de que el padre y el menor asistieran a un cumpleaños mientras ella se encontraba trabajando. Desde entonces, afirma no recibir respaldo suficiente por parte de las autoridades ni de instituciones encargadas de la investigación.

“He buscado ríos, desagües, hospitales, morgues, en Chala, Pichanaqui, Lima y Huánuco, pero no he encontrado a mi hijo. Pido ayuda porque tengo fe de que voy a encontrar a mi pequeño”, declaró la madre, visiblemente afectada por la incertidumbre.

Sospechas y denuncias marcan el caso

Días después de la desaparición, el padre del menor fue encontrado sin vida, lo que incrementó la preocupación de la familia y de los vecinos de la zona. La madre sostiene que sospecha del lugar donde se realizó el cumpleaños, aunque afirma que hasta ahora no se han realizado investigaciones profundas en ese inmueble ni a las personas presentes en la reunión.

Además, señaló que la denunciaron por presunto hostigamiento, acusación que rechaza al indicar que solo intenta obtener respuestas sobre la desaparición de su hijo. El caso continúa generando alarma entre la población de Tingo María mientras la búsqueda del menor sigue sin resultados.