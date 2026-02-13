Atacan a trabajadora de una casa de apuestas en Huancayo para robar

Un intento de robo se registró en una casa de apuestas del distrito de Chilca, en Huancayo, cuando un hombre fingió ser cliente para atacar a una trabajadora y apoderarse del dinero del local.

Cerca de las 10 de la noche, la trabajadora del local estaba apagando las máquinas, cuando de pronto se acerca el supuesto cliente y la toma de los cabellos, provocando los gritos de la mujer.

El ladrón obligó a la trabajadora a acercarse a la caja registradora para apoderase del dinero de las ganancias del día.

Sus gritos alertaron a transeúntes

Los gritos de auxilio de la empleada alertaron a clientes y transeúntes, quienes tocaron la puerta del negocio; mientras que el ladrón pedía a la trabajadora que guarde silencio.

El delincuente fue detenido por los ciudadanos y entregado a la policía que lo trasladó a la DIVINCRI, donde fue identificado como Amadeo Villegas Quispe de 42 años.

Cabe señalar que, las autoridades indicaron que el sospechoso ya habría intentado un asalto similar el pasado 12 de diciembre en otra casa de apuestas, aunque en aquella ocasión no logró consumar el robo.