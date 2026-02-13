Detonan artefacto explosivo en Centro Materno Infantil de Trujillo

Se ha reportado un atentado con artefacto explosivo en las inmediaciones del Centro Materno Infantil de Angasmarca, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.

La detonación ocurrió en el local de contingencia del establecimiento de salud. La explosión causó daños materiales en la infraestructura del centro y alarmó a los pacientes y personal médico.

Las autoridades locales investigan el móvil del ataque, que se presume estaría vinculado a bandas de extorsión que operan en la zona.

Inseguridad en Trujillo

Cabe señalar que, tras este último atentando no se han reportado heridos de gravedad ni víctimas fatales directamente por la explosión en el centro de Salud de Angasmarca.

Este incidente se suma a una ola de violencia en la región. Recientemente, el 9 de febrero de 2026, otro atentado en la avenida Santa de Trujillo contra un local de eventos afectó a más de 25 viviendas.