Cayó alias 'El Muky': Sujeto vendería explosivos a bandas criminales en Trujillo

El uso de explosivos en atentados extorsivos en nuestro país se ha intensificado, convirtiéndose en una herramienta común de intimidación contra pequeños negocios, viviendas y el sector transporte.

Como parte del accionar policial en Trujillo, agentes de la Depincri Huamachuco montaron un operativo en la entrada del cementerio del distrito de Quiruvilca y detuvieron a 5 personas, por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, relacionado con la fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos.

Almacenaban gran cantidad de dinamita

Entre los detenidos está un hombre identificado como Yuniver Villanueva, conocido como “El Muky Explosivero”, quien, presuntamente, era uno de los encargados de almacenar la dinamita.

Según información policial, cada uno de estos cartuchos de dinamita tenían como destino las organizaciones criminales y cuyo costo en el mercado negro es de 25 soles.

Cabe señalar que, la policía informó que la investigación de la procedencia de la dinamita también alcanza a las empresas que las compran de forma legal, pero que luego las desvían a las manos del hampa.