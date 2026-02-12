Casi 800 casos de abuso contra niñas awajún siguen impunes: “desconfiamos de la justicia”

La situación de las niñas awajún víctimas de violencia sexual vuelve a encender las alertas en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Cerca de 800 casos continúan sin sanción, mientras reclaman que el sistema de protección a víctimas ha sido desactivado tras cambios recientes en la gestión estatal. Organizaciones locales anunciaron una marcha pacífica este 13 de febrero para exigir que se reactive el sistema de justicia en la provincia.

Retrocesos en la protección a víctimas awajún

Rosemary Pioc, profesora y líder awajún, sostuvo que la Fiscalía de la Nación ha retirado mecanismos de apoyo que inicialmente llegaron con promesas de fortalecer la atención a menores afectadas. “Hoy en día nos sentimos indignados porque la Fiscalía ha desactivado el sistema de protección a las víctimas en nuestra provincia (…) casi 800 casos de abuso siguen impunes”, afirmó. Según la dirigente, las agresiones no se han detenido y recientemente se habría registrado una nueva víctima.

La líder también explicó que desde diciembre se iniciaron despidos que habrían afectado el acompañamiento profesional a las familias, incluyendo psicólogos, abogados e intérpretes en instancias como fiscalías y cámaras Gesell. Frente a este escenario, organizaciones locales anunciaron una marcha pacífica el 13 de febrero para exigir que se reactive el sistema de justicia en Condorcanqui y se garantice el acceso a protección para niñas, jóvenes y mujeres de comunidades indígenas.

Investigación a docentes y reclamos por sanciones pendientes

Otro punto que genera preocupación entre los dirigentes awajún es la situación de los docentes denunciados por presunto abuso sexual contra menores. De acuerdo con Pioc, hasta el momento no habría profesores sancionados o encarcelados, y algunos habrían sido trasladados a otras plazas laborales. La dirigente señaló que buscan presentar denuncias ante el Ministerio de Educación, debido a que los hechos habrían ocurrido dentro de las aulas y existirían menores contagiadas con VIH que continúan sin atención integral.

Durante la entrevista con la periodista Claudia Chiroque en Buenos Días Perú, la profesora awajùn pidió a la población respaldar las movilizaciones para visibilizar la problemática y presionar por avances en las investigaciones. Asimismo, sostuvo que la lentitud de los procesos y la falta de resultados concretos han generado desconfianza hacia las instituciones de justicia, en un contexto donde las comunidades awajún reclaman medidas urgentes para proteger a las víctimas y evitar nuevos casos.