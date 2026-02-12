Pasajera y su bebé caen de una combi en movimiento en Juliaca

En Juliaca, una madre y su bebé de un año y dos meses resultaron heridos tras caer de una combi en movimiento perteneciente a la Línea 2 del servicio urbano. La pasajera y el menor cayeron en la pista debido a que el conductor del vehículo arrancó antes de que la mujer lograra sentarse y sin que la puerta estuviera correctamente cerrada.

Fueron los transeúntes y comerciantes de la zona quienes auxiliaron a los heridos. La madre de familia denunció que el conductor no detuvo su marcha ni brindó asistencia tras el accidente.

Denunció la pérdida de sus víveres y dinero en efectivo

Además de las lesiones, la mujer denunció la pérdida de sus víveres y de la suma de 750 soles que llevaba consigo al momento de la caída.

Cabe señalar que, las autoridades han señalado que el conductor podría enfrentar sanciones civiles y penales por la falta de seguridad y la omisión de auxilio.