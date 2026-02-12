Buenos Días Perú

Pasajera y su bebé caen de una combi en movimiento en Juliaca

La madre de familia denunció que el conductor no detuvo su marcha ni brindó asistencia tras el accidente.



En Juliaca, una madre y su bebé de un año y dos meses resultaron heridos tras caer de una combi en movimiento perteneciente a la Línea 2 del servicio urbano. La pasajera y el menor cayeron en la pista debido a que el conductor del vehículo arrancó antes de que la mujer lograra sentarse y sin que la puerta estuviera correctamente cerrada.

Fueron los transeúntes y comerciantes de la zona quienes auxiliaron a los heridos. La madre de familia denunció que el conductor no detuvo su marcha ni brindó asistencia tras el accidente.

Denunció la pérdida de sus víveres y dinero en efectivo

Además de las lesiones, la mujer denunció la pérdida de sus víveres y de la suma de 750 soles que llevaba consigo al momento de la caída.

Cabe señalar que, las autoridades han señalado que el conductor podría enfrentar sanciones civiles y penales por la falta de seguridad y la omisión de auxilio.

 

 


