Denuncian crisis en el Hospital Regional de Pucallpa por desabastecimiento de medicamentos

Ante reiteradas denuncias de pacientes, representantes de la Superintendencia Nacional de Salud realizaron una inspección en el área de cirugías del Hospital Regional de Pucallpa.

Durante la visita, el personal médico confirmó la falta de stock de medicamentos e insumos cubiertos por el Seguro Integral de Salud, una problemática que viene generando serias limitaciones en la atención quirúrgica.

Según se informó, desde hace casi tres meses se encuentran suspendidas las cirugías laparoscópicas, debido a la ausencia de equipos y materiales necesarios para este tipo de intervenciones.

Esta situación ha obligado al personal de salud a realizar cirugías abiertas, procedimientos más invasivos que implican mayor tiempo de recuperación y mayores riesgos para los pacientes.

Familias asumen gastos médicos

Asimismo, médicos denunciaron que familiares se ven forzados a asumir gastos de medicamentos, insumos y exámenes, los cuales deberían ser cubiertos por el sistema público de salud.

Cabe señalar que, los representantes de SUSALUD señalaron que recopilarán la información necesaria para evaluar posibles responsabilidades administrativas y garantizar el respeto al derecho a la salud.