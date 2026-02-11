Habla ambulante que rescató a dos niños que se ahogaban en mar: "Lo volvería a hacer de nuevo"

Se convirtió en un héroe sin capa. Un vendedor ambulante no lo dudó dos veces y rescató a dos menores que se estaban ahogando el pasado fin de semana en la playa Puerto Chico, en la provincia de Barranca.

Harold Palacios, quien trabaja hace 14 años como ambulante en la zona, relató en diálogo con Buenos Días Perú que caminaba por el balneario cuando observó que unos jóvenes ingresaron al mar. "Se han metido a una ola, se han metido a otra ola y en la tercera ola que se han metido, la ola los ha tapado, no sabían nadar, ya no han podido salir", narró.

Palacios indicó que los salvavidas recién comenzaban su turno y no podían atender a todos los afectados. "Como veo que les faltaba apoyo, me he metido, los he ayudado, ellos han sacado a los tres chicos y yo saqué a la chica", agregó.

Rescates anteriores

La menor rescatada comenzó a convulsionar por haber ingerido agua, pero logró recuperarse. El ambulante afirmó que no es la primera vez que realiza un rescate, ya que anteriormente salvó a un joven junto a un heladero cuando la madre de la víctima corrió en busca del salvavida. Asimismo, mencionó que volvería a hacer lo mismo en caso alguna persona se esté ahogado "Si yo sé nadar y puedo salvar una vida, lo hago siempre y lo voy a hacer de nuevo", agregó Harold.

A qué se dedica y llamado a padres

El héroe sin capa, como ahora es conocido, trabaja en el verano vendiendo pelotas y bloqueadores solares, y el resto del año se dedica a la pintura, gasfitería y obras. "Yo tengo un hijo de 26 años. Lo que trabajo es para mi madre, para mi hijo y para pagar mi cuarto, poder subsistir", declaró.

Finalmente, Harold Palacios hizo un llamado a los padres de familia a extremar precauciones. "La playa puede venir a divertirte y como también puede ocurrir cualquier accidente porque como saben el mar es movido. Las corrientes ahorita están fuertes, el oleaje está anómalo. Los padres tienen que estar más atentos con sus hijos, bañarse cerca de los salvavidas", concluyó.