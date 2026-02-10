Intensa lluvia con granizo inunda casas, calles y comercios en Áncash

Intensas lluvias acompañadas de granizo y descargas eléctricas provocaron graves inundaciones en viviendas y centros comerciales de Áncash. El fenómeno, que duró más de 20 minutos, cubrió parques y calles de nieve, transformando las vías en ríos y paralizando el comercio local.

"Lo que lamentamos es nuestras mercaderías, como todo emprendedor", declaró un afectado a Panamericana Televisión. Los negocios más afectados fueron boticas, tiendas de calzado, electrodomésticos y abarrotes, cuyos propietarios solicitaron la presencia de Defensa Civil para atender la emergencia.

Ayacucho cubierta de blanco y plaza anegada

Un evento similar ocurrió en la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas en Ayacucho. Una fuerte granizada cubrió de blanco la ciudad, mientras las intensas precipitaciones inundaron las calles, dificultaron el tránsito y dejaron una de las principales plazas bajo el agua durante varias horas. La temperatura en la zona descendió por debajo de los 0 grados centígrados.

Los residentes de ambas localidades se vieron gravemente afectados por las inundaciones. Las autoridades locales en ambas regiones ahora deberán evaluar los daños totales causados por las inundaciones.