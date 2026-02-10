Embarcación con combustible explota y deja varios heridos en Iquitos: hay dos hermanos desaparecidos

Al menos cuatro personas han resultado heridas luego de la explosión de una embarcación fluvial que transportaba combustible y balones de gas. El hecho ocurrió la noche del último lunes 9 de febrero en el puerto Mazusa, en el distrito de Punchana, en Iquitos.

Son siete embarcaciones que han quedado reducida a cenizas y otra se hundió luego de la explosión cuando se encontraban abasteciendo combustible. Los heridos fueron llevados al hospital y a uno de ellos le amputaron el brazo debido a la gravedad de las heridas.

Dos de los afectados se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otras dos personas están bajo observación. Asimismo, la policía reporta a dos hermanos desaparecidos identificados como Alex y Francisco Silva.

Diligencias para determinar causas

Hasta el lugar ha llegado personal de guardacostas, la Policía y representantes del Ministerio Público quienes realizaron las diligencias respectivas para corroborar las posibles causas del accidente.

Búsqueda de hermanos desaparecidos

Al parecer un fallo en el motor de una de las embarcaciones habría ocasionado el accidente. En las próximas horas iniciará la búsqueda de los hermanos desaparecidos, mientras su familia ha evitado dar declaraciones a la prensa y quieren saber el paradero de sus seres queridos.