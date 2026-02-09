Solo el 30% de electores ya definió su voto a dos meses de elecciones 2026, según encuesta Datum

A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales 2026, el panorama político en Perú aún refleja incertidumbre. Una encuesta de Datum Internacional señala que solo el 30% de los electores ya tiene definido su voto, mientras un amplio sector continúa sin tomar una decisión clara, lo que evidencia que la campaña electoral todavía no logra movilizar de forma contundente al electorado.

Voto decidido aumenta, pero los indecisos se mantienen

De acuerdo con Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, el porcentaje de votantes que ya definió su elección pasó de uno de cada diez en diciembre a tres de cada diez en la actualidad, lo que muestra un crecimiento en la seguridad del voto. Sin embargo, el bloque de ciudadanos que se mantiene indeciso o que considera votar en blanco o nulo alcanza el 42.5%, cifra que no presenta variaciones relevantes dentro del margen de error de las últimas mediciones.

El estudio también revela que el escenario electoral continúa altamente fragmentado. De los 36 candidatos presidenciales inscritos, una gran mayoría permanece por debajo del 1% en intención de voto, lo que confirma que varios aspirantes aún no logran posicionarse frente a la ciudadanía en medio de una campaña que avanza sin grandes movimientos en las preferencias.

Preferencias electorales se mantienen estables

En la parte superior del sondeo, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez se mantienen entre los primeros lugares, aunque sin cambios significativos que permitan hablar de crecimiento o caída, debido a que las diferencias entre candidatos se encuentran dentro del margen de error del 2.8%. Las cifras reflejan que, pese al avance de la campaña electoral, las preferencias del electorado permanecen estables y sin variaciones relevantes hasta el momento.