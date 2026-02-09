Detonan explosivo en local de eventos en Trujillo: 25 viviendas resultaron afectadas

Sujetos desconocidos detonaron este lunes 9 de febrero, una potente carga explosiva en los exteriores del local de eventos "La Hacienda del Lobo", ubicado en la avenida Santa de la urbanización El Molino, en Trujillo.

El hecho ocurrió al promediar las 12:15 de la madrugada, cuando los individuos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. De acuerdo con las cámaras de videovigilancia, uno de los sujetos descendió de la moto, dejó el artefacto en el inmueble y huyó con su cómplice.

La explosión no solo destrozó la puerta de metal del local, sino que también hizo volar los vidrios de su segundo nivel y afectó a viviendas alrededor. Un automóvil estacionado en el frontis de un restaurante chifa amaneció con el parabrisas roto y la carrocería averiada

Daños materiales y posible disputa de bandas

Las ondas expansivas dañaron viviendas colindantes, cuyos vidrios de ventanas y puertas resultaron resquebrajados o destruidos. Agentes de la Policía Nacional y efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) acudieron al lugar para iniciar las pesquisas y recoger evidencias.

Cabe resaltar, que se maneja la información que el ataque se habría producido por una disputa entre bandas criminales rivales. La investigación se encuentra a cargo de la PNP para tener más detalles de este atentado.