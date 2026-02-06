Hallan bolsa con 80 dinamitas frente a universidad en Trujillo

Un nuevo episodio de violencia encendió las alertas en Trujillo luego de que se hallara una bolsa con 80 dinamitas en las inmediaciones de una universidad privada. El descubrimiento se produjo tras una intervención policial motivada por información sobre la posible presencia de explosivos en un local nocturno cercano.

De acuerdo con fuentes policiales, agentes acudieron inicialmente a una discoteca de la ciudad para verificar la presencia de artefactos explosivos. Aunque el establecimiento descartó cualquier amenaza, horas después se encontró la bolsa con dinamitas que presentaban indicios de haber sido encendidas, lo que incrementó la preocupación.

Vecinos en alerta por ola de inseguridad

El hallazgo generó pánico entre los residentes de la zona, quienes exigen mayor presencia policial y una investigación exhaustiva que permita identificar a los responsables. La ciudadanía teme que este tipo de hechos se repita en medio del incremento de casos de extorsión y violencia vinculados al rubro del entretenimiento en la región La Libertad.

Captura de integrante de ‘Los Pulpos’

En paralelo, la Policía Nacional del Perú confirmó la detención de alias ‘JJ’, señalado como brazo armado de Jhonsson Smith Cruz, conocido como ‘El Pulpo’. Su captura fue posible gracias a la coordinación entre autoridades peruanas y chilenas. Según las investigaciones, el sujeto estaría implicado en diversos atentados registrados en Trujillo y se espera su traslado a la ciudad en las próximas horas para continuar con las diligencias correspondientes.