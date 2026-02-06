Piura: Banda “Los Chukis del Norte” se graban usando armas para amenazar a sus victimas

La banda criminal "Los Chukis del Norte" ha captado la atención de las autoridades en Piura y Sullana debido a la difusión de videos donde sus integrantes se graban portando armas de fuego para amedrentar a sus víctimas.

Se les vincula con delitos de extorsión, sicariato, cobro de cupos y disputas por control territorial en zonas como Castilla, Los Médanos y El Obrero.

Grabación de amenazas

Los miembros de esta organización utilizan sus teléfonos celulares para filmar ataques a balazos contra vehículos de transporte público como colectivos y buses para enviar mensajes intimidantes a comerciantes y transportistas.

Cabe señalar que, recientemente se les ha relacionado con el asesinato de dos ciudadanos extranjeros en Sullana, presuntamente por conflictos ligados a préstamos bajo la modalidad del "gota a gota".

¿Cómo hacer una denuncia por extorsión?

Para denunciar actos de extorsión en el Perú de manera segura y efectiva, cuentas con canales especializados que garantizan la confidencialidad de tu identidad:

- Central de Emergencia 111: Es la línea oficial gratuita y confidencial de la Policía Nacional del Perú (PNP) para casos de extorsión. Atiende las 24 horas, los 7 días de la semana a nivel nacional.

- Línea 1818: Canal alternativo del Ministerio del Interior para reportar delitos y conductas irregulares.

- Ministerio Público: Puedes llamar al 0800-00205 para recibir orientación fiscal sobre cómo proceder con tu denuncia.