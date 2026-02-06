Buenos Días Perú

06/02/2026

Piura: Banda “Los Chukis del Norte” se graban usando armas para amenazar a sus victimas

Se les vincula con delitos de extorsión, sicariato, cobro de cupos en norte del país.



La banda criminal "Los Chukis del Norte" ha captado la atención de las autoridades en Piura y Sullana debido a la difusión de videos donde sus integrantes se graban portando armas de fuego para amedrentar a sus víctimas.

Se les vincula con delitos de extorsión, sicariato, cobro de cupos y disputas por control territorial en zonas como Castilla, Los Médanos y El Obrero.

Grabación de amenazas

Los miembros de esta organización utilizan sus teléfonos celulares para filmar ataques a balazos contra vehículos de transporte público como colectivos y buses para enviar mensajes intimidantes a comerciantes y transportistas.

Cabe señalar que, recientemente se les ha relacionado con el asesinato de dos ciudadanos extranjeros en Sullana, presuntamente por conflictos ligados a préstamos bajo la modalidad del "gota a gota".

¿Cómo hacer una denuncia por extorsión?

Para denunciar actos de extorsión en el Perú de manera segura y efectiva, cuentas con canales especializados que garantizan la confidencialidad de tu identidad:

- Central de Emergencia 111: Es la línea oficial gratuita y confidencial de la Policía Nacional del Perú (PNP) para casos de extorsión. Atiende las 24 horas, los 7 días de la semana a nivel nacional.

- Línea 1818: Canal alternativo del Ministerio del Interior para reportar delitos y conductas irregulares.

- Ministerio Público: Puedes llamar al 0800-00205 para recibir orientación fiscal sobre cómo proceder con tu denuncia.


Temas Relacionados: ExtorsiónInseguridadNorte Del PaísPnpSicariato

También te puede interesar:

BANNER NOTAS