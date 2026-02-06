“Con miedo, pero seguimos”: Hermanos Guerrero se pronuncia tras captura del presunto asesino de cantante

Luego de la detención del presunto asesino de la cantante Thalía Manrique Castillo, integrante de la agrupación Hermanos Guerrero, los miembros de la orquesta manifestaron sentirse esperanzados de que el caso avance y se haga justicia. La captura del sospechoso reactivó la atención sobre un crimen que impactó al ambiente musical y a los seguidores de la artista.

El dueño de la orquesta, Walter Ángeles Gonzáles, señaló que se siente más tranquilo tras el operativo y agradeció el apoyo policial que permitió ubicar al acusado. En la misma línea, Yngrid Vallejos, compañera de Thalía Manrique, pidió que el responsable reciba la condena que corresponde por el asesinato.

“Con miedo, pero tenemos que trabajar”

Walter Ángeles precisó que, pese a lo ocurrido, la agrupación no ha detenido sus actividades. “Tenemos que trabajar, porque es nuestra vida… claro, con miedo, pero tenemos que seguir”, declaró, remarcando el impacto emocional que aún persiste entre los integrantes tras la muerte de la cantante.

¿Cómo se detuvo a alias ‘Narizón’?

La Policía realizó un allanamiento en la región Amazonas, donde detuvo a Nelson Ramírez Díaz, alias ‘Narizón’, que sería el único miembro activo de la banda criminal ‘Sanguinarios de la cumbia’. Según la información policial, el detenido registra antecedentes por robos y delitos violentos, y es investigado por su presunta implicancia en el asesinato de la cantante, ocurrido en noviembre de 2024.