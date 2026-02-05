Tumbes: Sicarios asesinan a mototaxista y lo publican en redes sociales

En los últimos días de enero y principios de febrero de 2026, se han reportado múltiples hechos de violencia en Tumbes que involucran a mototaxistas y ataques por parte de sicarios difundidos en redes sociales.

Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito fronterizo de Aguas Verdes en Tumbes. José Miguel Jara Ventura, un joven mototaxista, fue asesinado a balazos en el sector Nueva Esperanza, cuando se encontraba al interior de su vehículo.

Según primeras pesquisas, el móvil sería por disputas territoriales relacionadas con la venta de drogas.

Lo más alarmante es que los sicarios se grabaron cuando se dirigieron donde su víctima, abrieron la puerta de la mototaxi y le dispararon a quemarropa.

Pugna entre bandas por el control de la venta de drogas

Durante el ataque, el mototaxista logró esquivar las balas y salir de la unidad, fue alcanzado por el delincuente que terminó por dispararle en la cabeza.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar; mientras que los vecinos y la madre de la víctima acudieron en su ayuda, pero no pudieron hacer nada.

Horas después, uno de los implicados publicó el video y un mensaje amenazante en redes sociales, donde advertía represalias contra quienes vendan droga para otras organizaciones, lo que refuerza la hipótesis de una pugna entre bandas criminales por el control del microtráfico en la zona fronteriza.

Cabe señalar que, ante esta ola de asesinatos en Tumbes, el gobernador regional Segismundo Cruces informó que solicitará la incorporación de más efectivos policiales para la lucha contra estas bandas criminales.