Nazca: Joven desaparece en un día de playa y familia pide ayuda para ubicarlo

La familia un joven de 20 años natural de Nazca, solicita apoyo urgente para localizarlo tras su desaparición el pasado 28 de enero de 2026 en la Playa Mansa, ubicada en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí (Arequipa).

Según sus familiares, Álvaro Tapia Palomino ingresó al mar junto a su amigo utilizando un colchón inflable como balsa improvisada pero las fuertes corrientes marinas arrastraron a ambos jóvenes.

Lamentablemente, el cuerpo de su amigo, identificado ocmo Yesid Acuña fue hallado sin vida poco después, pero Álvaro permanece como no ubicado.

Continúa búsqueda de joven

El joven tiene 8 días desaparecido y sus familiares continúan en la zona de Lomas pidiendo a las autoridades apoyo logístico, como buzos especializados y embarcaciones, para intensificar el rastreo.

Cabe señal que, la familia ha hecho un llamado a los pescadores de la zona, residentes y cualquier persona que pueda aportar información relevante o recursos para la búsqueda del joven.