Tacna: Se realiza Paro Regional para evitar más reos peligrosos en Penal de Challapalca

En la región de Tacna se acata un paro regional de 24 horas convocado por el Frente Regional de Defensa de Tacna. La medida de fuerza surge como protesta contra el reciente traslado de aproximadamente 98 internos de alta peligrosidad al penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata.

El rechazo al hacinamiento y al traslado de reos peligrosos, es percibido por los tacneños como una amenaza directa a la seguridad ciudadana y a la estabilidad de la región.

Detalles de la movilización

Los manifestantes exigen el retiro inmediato de los reos trasladados y, a largo plazo, el cierre definitivo del penal de Challapalca. También denuncian la contaminación ambiental en la cuenca del río Maure.

Como parte de su rechazó anuncian una movilización y los bloqueos de vías en sectores como la salida hacia Tarata y en el distrito de Alto de la Alianza.

Cabe señalar que, el transporte público y el comercio han reducido significativamente sus operaciones, con incrementos en las tarifas de taxis y mototaxis.